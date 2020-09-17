السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تختتم برنامج الجولات الدعوية بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها



جدة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، برنامج الجولات الدعوية الإرشادية في عدد من الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة، ألقاها عدد من أعضاء الدعوة بالمركز بعد صلاتي المغرب والعشاء خلال الأسبوع الماضي.

واشتملت الجولة على سلسلة من الكلمات الإرشادية بعنوان "حماية جناب التوحيد"، وهدفت هذه الجولة بالدعوة إلى حماية جناب التوحيد والمحافظة على الأمن الفكري ضد الأفكار الهدامة والتحذير من الأحزاب والجماعات الضالة.

وأتت هذه الجولات ضمن البرامج التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتكثيف الجهود الدعوية والإرشادية، وغرس مفاهيم الوسطية والمواطنة الصالحة، وتقوية الروابط الأسرية، وما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع.

// انتهى //

12:21ت م

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