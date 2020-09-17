شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة على مكة والمدينة حتى الـ 5 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد اليوم من موجه حاره ونشاط في الرياح السطحية وارتفاع درجات الحرارة إلى 48° أو أكثر بمنطقة مكة المكرمة في عدد من المحافظات و المراكز منها الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، جدة، خليص، رابغ. وايضا تشمل منطقة المدينة المنورة ومحافظات العيص، بدر، ينبع.

وقالت الهيئة أن هذه الحالة ستبدأ في المنطقتين من العاشرة صباحاً وتنتهي عند الخامسة مساءً.