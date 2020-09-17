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إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

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2020-09-17

إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,397,968 ريالًا

متابعات الخليج 365 - واس

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

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وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,697,454,479 ريال سعودي، حيث أودعت 1,402,323,125 ريالاً للمعاشات الضمانية.

بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,397,968 ريالاً و 102,733,386 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، حيث كان إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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