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شكرا لقرائتكم المدني يواصل مكافحة حريق جبل عمد ولا إصابات في الحادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المدني يواصل مكافحة حريق جبل عمد ولا إصابات في الحادث
متابعات الخليج 365 - الطائف
باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.
وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه لا زالت مستمرة، ولا توجد إصابات جراء الحادث.
وأظهرت صورة نشرها المدني هيلكوبتر الإطفاء التابعة الدفاع المدني وهي تشارك في إخماد الحريق.
وشب حريق في جبال عمد بقرية آل بردة بني ذبيان التابعة لمركز ثقيف بمحافظة ميسان جنوب الطائف، مساء أمس الأربعاء.
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