الاستماع لشهود جدد في قضية فساد القطري ناصر الخليفي

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

تتواصل محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية بتهم الفساد أو ما بات يُعرف بـ”الفيفا غيت”، اليوم الخميس، في سويسرا.

وبحسب “العربية”،بدأت المحكمة السويسرية في إطار الاستماع للشهود في قضايا الفساد وحقوق بث المباريات من قبل “بي إن” سبورت إلى مدير فيفا السابق ماركوس كاتنر.

وكانت المحكمة استمعت أمس أيضًا إلى جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم. وقال موفد “العربية” من داخل المحكمة، إن فالكه استحدث بريدا سريا بينه وبين الخليفي.

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رشاوى:

كما نقل عن مصادر بالمحكمة قولها إن “بي إن سبورتس” حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى للفرنسي فالكه، وأن هناك تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين ناصر الخليفي وفالكه.

وكانت جلسات المحاكمة في تلك القضية المعقدة انطلقت، الاثنين، في سويسرا بمثول الفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ورئيس مجموعة بي.إن الإعلامية الرياضية في قضية فساد ورشاوى تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات.

ويتهم فالكه (59 عامًا)، الذي أوقفته لجنة القيم التابعة للفيفا لعشر سنوات ومنعته من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة اللوائح، بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق، كما يتهم ناصر الخليفي بتحريض فالكه على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.

ويتوقع أن تستمر المحاكمة التي تجري في سويسرا حيث مقر الفيفا حتى 25 سبتمبر الجاري، وأن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة قرارًا في القضية بحلول نهاية أكتوبر المقبل.



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