اخبار السعوديه

اختبار القدرة المعرفية على فترتين و4 قدرات

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم اختبار القدرة المعرفية على فترتين و4 قدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-17

اختبار القدرة المعرفية على فترتين و4 قدرات

يعد متطلبًا للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويُعدُّ متطلبًا للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها، مشيرة إلى أن الاختبار سيعقد على فترتين؛ ستكون الفترة الأولى من تاريخ 21 – 23 / 11 / 2020هـ، أما الفترة الثانية فستكون من تاريخ 27 – 29 / 3 / /2021م، وسيفتح التسجل للفترة الثانية بتاريخ 18 / 1 / /2021م، في إحدى وثلاثين مدينة موزعة على مناطق المملكة.

Advertisements

يذكر ان الاختبار يتكون من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية.

المزيد

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختبار القدرة المعرفية على فترتين و4 قدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا