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7 خطوات لإصدار رخصة بناء المستودعات الفورية عبر منصة بلدي
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية 7 خطوات يتم تنفيذها عبر منصة بلدي لتسهيل إجراءات إصدار رخصة بناء المستودعات الفورية.
وقالت الشؤون البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، إنه لطلب الخدمة يمكن زيارة الرابط التالي: هنا
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات وإجراءات الحصول على تصريح لإقامة فعالية عبر منصة بلدي.
وقالت الشؤون البلدية عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يمكن الحصول على تصريح إقامة فعالية من خلال الدخول إلى منصة بلدي واختيار خدمة تصريح إقامة فعالية وتعبئة بيانات الطلب.
ويتم أولًا الدخول إلى منصة بلدي، ثم اختيار خدمة تصريح إقامة فعالية وبعدها تعبئة البيانات المطلوبة، ثم طباعة الترخيص من منصة بلدي وأخيرًا سداد الرسوم بعد اعتماد الأمانة.
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