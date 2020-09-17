، الأرصاد تبشِّر بحالة ماطرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتنبيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى عدم المجازفة بقطع مياه السيول والبقاء في الأماكن الآمنة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وبارق، وبلقرن، والنماص، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، والمجاردة، ومحايل عسير، والبرك، وطريب، والحرجة)؛ حيث تستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر؛ منوهًا بضرورة المتابعة، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية