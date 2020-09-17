محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الدفاع المدني عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف. وقال: ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.الدفاع المدني محافظة الطائف إخماد الحريق الدفاع المدني: عمليات إخماد حريق جبل عمد بالطائف مستمرة.. ولا إصابات عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-09-17 أعلن الدفاع المدني عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف. وقال: ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد. Advertisements 17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 11:52 AM أعلن الدفاع المدني عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف. وقال: ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد. ، الدفاع المدني: عمليات إخماد حريق جبل عمد بالطائف مستمرة.. ولا إصابات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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