، تقويم التعليم والتدريب تعلن فتح التسجيل لاختبار القدرة المعرفية ،

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.
وأوضحت الهيئة أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويُعدُّ متطلباً للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها، مشيرة إلى أن الاختبار سيعقد على فترتين؛ ستكون الفترة الأولى من تاريخ 21 - 23/ 11/ 2020هـ، أما الفترة الثانية فستكون من تاريخ 27 - 29/ 3/ 2021م، وسيفتح التسجل للفترة الثانية بتاريخ 18/ 1/ 2021م، في إحدى وثلاثين مدينة موزعة على مناطق المملكة.
يُذكر أن الاختبار يتكون من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية.هيئة تقويم التعليم والتدريب
تقويم التعليم والتدريب تعلن فتح التسجيل لاختبار القدرة المعرفيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-17
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.
وأوضحت الهيئة أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويُعدُّ متطلباً للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها، مشيرة إلى أن الاختبار سيعقد على فترتين؛ ستكون الفترة الأولى من تاريخ 21 - 23/ 11/ 2020هـ، أما الفترة الثانية فستكون من تاريخ 27 - 29/ 3/ 2021م، وسيفتح التسجل للفترة الثانية بتاريخ 18/ 1/ 2021م، في إحدى وثلاثين مدينة موزعة على مناطق المملكة.
يُذكر أن الاختبار يتكون من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
11:36 AM
قالت: سيعقد على فترتين والاختبار يتكون من أربع قدرات رئيسة
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.
وأوضحت الهيئة أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويُعدُّ متطلباً للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها، مشيرة إلى أن الاختبار سيعقد على فترتين؛ ستكون الفترة الأولى من تاريخ 21 - 23/ 11/ 2020هـ، أما الفترة الثانية فستكون من تاريخ 27 - 29/ 3/ 2021م، وسيفتح التسجل للفترة الثانية بتاريخ 18/ 1/ 2021م، في إحدى وثلاثين مدينة موزعة على مناطق المملكة.
يُذكر أن الاختبار يتكون من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية.
، تقويم التعليم والتدريب تعلن فتح التسجيل لاختبار القدرة المعرفية ،
المصدر : الخليج 365
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