تعرف على خطوات تقديم طلب الإعفاء من قرض بنك التسليف إلكترونيا

يعد من أحد أهم الأمور التي تشهد بحث كبير هي البحث عن كيفية تقديم طلبات الإعفاء من سداد قروض التسليف والتي يتم أخذها من أحدي فروع بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة بالنهوض التي تبذلها المملكة لمواجهة أعباء المعيشة بالتحديد لكل من تضرر في الآونة الأخيرة من فقد عمله ومصدر دخله بسبب فيروس كورونا، ونذكر لكم خلال هذا المقال الخطوات لتقديم طلب الإعفاء فلنتابع القراءة.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء

يقوم الشخص الذي قام باقتراض المبلغ المالي بتقديم رقم هويته الخاصة، ورقم قيد العقد الذي تم عقده بين الطرفين بنك التسليف والمقترض، ومرفق الحفيظة بما يفيد الرقم والتاريخ والمصدر، وأن يتم تحديد جنس المقترض رجل أم امرأة مع رجاء التأكيد على كتابة الاسم رباعيا كاملا مع كتابة رقم الهاتف ومحل السكن والإمضاء بالاسم الموقع على الطلب، كذلك يرجي كتابة أي أسماء أخري شركاء للقرض.

تقديم طلب الإعفاء من بنك التسليف

وتعد تلك الخطوة هي أحد أهم الأمور وذلك لكونها تقوم بالسماح للمواطنين بتقديم أقصي جهود لهم في العمل ومحاولة الازدهار بمشروعاتهم في مختلف المجالات الاقتصادية أما عن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء هي: