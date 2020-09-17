حساب المواطن يوضح خطوات إضافة التابعين للاستفادة من الدعم

مع قرب موعد استحقاق الدفعة رقم 34 من حساب دعم المواطن والذي من المقرر أن يتم ضخ المبالغ الخاصة به خلال اليوم ال10 من شهر سبتمبر المقبل للعام الجاري 2020 بدأ التساؤل حول كيفية إضافة تابعين للمستفيدين وذلك للتمكن من زيادة مبالغ الدعم المستحق للأسرة الواحدة، وللتعرف على كيفية إضافة تابعين للحساب الخاص بالمستفيد وشروط الأهلية الخاصة بدعم حساب مواطن فلتتابع قراءة هذا المقال.

إضافة تابعين لحساب دعم المواطن

كان حساب مواطن قد أعلن في الأيام الماضية عبر منصته الإلكترونية أنه يمكن إضافة تابعين إلى حساب المستفيد الخاص بدعم المواطن وذلك إذا توافرت عدد من الشروط في هؤلاء التابعين والتي منها أن يكون التابع سعودي الجنسية أو أن يكون من أبناء مواطنة سعودية الجنسية، كذلك يجب أن يكون مقيم خلال بداخل حدود المملكة العربية السعودية ولم يتم التواجد خارجها لأكثر من 3 شهور، كما أنه لابد أن يقدم المستفيد كافة المستندات التي تثبت أهلية التابع وتابعيته لشخصه.

خطوات إضافة تابع على حساب المستفيد

بعد الدخول إلى منصة حساب مواطن يتم القيام بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد نفسه وذلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وبعدها يتم الضغط على أيقونة التابعين، والضغط مرة أخري على إضافة تابع، بعدها يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة منك في كافة الحقول الموضحة أمامك والتأكيد على صلة هذا التابع بالنسبة للمستفيد، ويتم بعدها الضغط على أيقونة حفظ وذلك بعد التأكد من كافة البيانات، حيث بذلك تكون قد أكملت كل الخطوات بنجاح.