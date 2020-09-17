شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات الاجتماعية» تدعو المستفيدين لإنجاز معاملاتهم إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المستفيدين، اليوم الخميس، لمراجعة وإنجاز معاملاتهم باستخدام الخدمات الإلكترونية عبر موقع المؤسسة الرسمي دون الحاجة لمراجعة فروعها.

ومن بين تلك الخدمات: إضافة وريث، استئناف قرار عجز وريث أو معال، صرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك، صرف مستحقات العجز غير المهني، صرف مستحقات الدفعة لغير

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السعوديين، تعديل بيانات وريث.

ويعد من بين الخدمات: إصدار بطاقة مستفيد، وتعديل بيانات معال، صرف مستحقات الحمل المستكن / المولود الجديد؛ فضلًا عن صرف مستحقات العجز المهني، وصرف بدل حضور المشترك لجلسة اللجنة الطبية، الحصول على تكاليف نقل عاجز مهني.

وتشمل فك الالتزام البنكي، الحصول على نفقات ترحيل جثمان، استئناف قرار العجز غير المهني لمشترك، صرف مستحقات عائلة سجين، استئناف قرار العجز المهني المشترك.