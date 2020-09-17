المملكة الأولى بالشرق الأوسط في تفعيل تقنية الإهتزازات التحزيرية على الطرق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): احتلت المملكة المرتبة الأولى في الشرق الأوسط لإستخدام تقنية الإهتزازات التحزيرية والخامسة عالمياً . احتلت المملكة المرتبة الأولى في الشرق الأوسط لإستخدام تقنية الإهتزازات التحزيرية والخامسة عالمياً . وتمكنت وزارة النقل من تفعيل تقنية الإهتزازات التحزيرية على مساحة 58.408 كم من طرق المملكة . وتعمل هذه التقنية على تنبيه قائدي المركبات عند خروجها عن المسار بسبب النعاس أو انعدام الرؤية أو غير ذلك من خلال اهتزاز المركبة .

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