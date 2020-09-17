شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشفى الملك سلمان يسجل صفر حالات إصابة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): سجلت مستشفى الملك سلمان، اليوم الخميس، صفر عدد حالات إصابة بفيروس سجلت مستشفى الملك سلمان، اليوم الخميس، صفر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد خروج آخر حالة من المستشفى وعدم تسجيل جديد. وكان المستشفى يستقبل 80 إلى 90 حالة في اليوم، فيما معدل التنويم كان 30 حالة في اليوم ليصل إلى 170 حالة في أوجها ومنها 60 حالة عناية مركزة، فيما سينتهي المستشفى من قائمة العمليات التي تأثرت بفيروس كورونا خلال الأسبوع القادم.

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