شكرا لمتابعة خبر عن الضوابط والمقترحات المطروحة لعودة العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة لتنظيم آلية عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، لتضع عدة مقترحات وتصورات للجهات العليا المعنية بخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث تتكون من عدة جهات منها: وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام.

وأوضحت المصادر، أحد التصورات التي طرحت، وهو أن يتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة وتفويج مقنن مماثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات وأوقات معينة، وإطلاق تطبيق أو منصة يتم من خلالها التقديم عليها لغرض أداء العمرة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التأكد من حصول المعتمر على شهادة طبية تثبت سلامته من فيروس كورونا الجديد، وأيضا العمل على ترتيب بروتوكولات مماثلة وقريبة من بروتوكول الحج الفائت لتحقيق السلامة الدائمة للجميع، فضلًا عن مقترح بإمكانية حضور معتمر الخارج لجميع الفعاليات بمدن المملكة.