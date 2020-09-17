شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..انطلاق حملة "الصلاة نور" لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقلوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى): فعّل محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي حملة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة تحت شعار الصلاة نور والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة الأحد الماضي. فعّل محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي حملة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة تحت شعار الصلاة نور والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة الأحد الماضي. حيث استمع إلى شرح من مديرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة الشيخ محمد أحمد العُمري عن دور وأهداف الحملة والتي ستكون باستخدام التقنيات الحديثة في العرض من خلال لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الأثر الفاعل في مختلف شرائح المجتمع مؤكداً بأنها تهدف إلى التوعية بأهمية الصلاة وعظم شأنها في الدين وأثرها العظيم على الفرد والمجتمع وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ومشيراً إلى نشر مواد توعوية الكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة وقد تم توزيع وتركيب لوحات حملة الصلاة نور في الشوارع والميادين العامة بالمحافظة. حضر البرنامج مدير شرطة قلوة العقيد خالد جمعان الغامدي ورئيس المجلس البلدي الأستاذ علي العويفي ومدير مرور قلوة رئيس رقباء سعيد العُمري ورئيس قسم السير بمرور قلوة رئيس رقباء عطوان الزهراني . Advertisements

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