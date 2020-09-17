شكرا لمتابعة خبر عن رسالة غامضة من تركي آل الشيخ: " لن أتحمل سخافات الآخرين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الجدل بين متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة غامضة.
وقال " آل الشيخ " : مع الوقت وبمرور السنوات يتغير الإنسان فيصبح أكثر تصالحاً مع ذاته ويبحث عن الهدوء وراحة البال وتقل قدرته على تحمل سخافات الآخرين وتقل قدرته على غفران زلاتهم ولا يمكنه تقبل مبرراتهم.
وأضاف : بل وقد يصل الأمر إلى أن يصل لعدم رغبته في الاحتفاظ بهم ويكتفي أن يحتفظ بنفسه ويحافظ عليها.
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