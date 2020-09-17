شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: يُمكن أداء صلاة العشاء قبل الآذان في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء حكم الصلاة قبل الأذان، وذلك ردًا على سؤال متصل خلال برنامج " يستفتونك " : " صلينا العشاء قبل الأذان بعشر دقائق فهل يجوز ؟"
ورد الشيخ قائلا : إذا كان التقويم لديكم أن المؤذن يؤذن على دخول وقت العشاء فمعنى ذلك أنك صليتم في وقت غير وقتها وهذا لايجوز.
وأضاف : ولكن بعض التقاويم تؤخر صلاة العشاء قليلًا ليتسع وقت لصلاة المغرب، ولا يجوز للمسلم أن يصلّي قبل الأذان؛ إلّا في حال علم وقت دخول الصلاة، وتأخّر المؤذن في رفع الأذان.
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