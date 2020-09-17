تفاصيل جديدة بواقعة تعنيف طفل الرياض ” الأم تنازلت عنه مقابل شقة “!

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على خلفية مقطع الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا منذ فترة، متضمنَا تعنيف طفل على يد والده بالرياض، خرج الأب نافيا قيامه بتعنيف ابنه، مؤكدًا أنها مجرد إدعاءات من طليقته المصرية.

وأفاد والد الطفل بأن طليقته تنازلت عن ابنها مقابل شراء شقة لها في مصر، بكامل إرادتها، مشيرًا إلى أن مقطع الفيديو المتداول بهذا الشأن مفبرك.

وكانت والدة الطفل ناشدت المسؤولين بالمملكة بإنقاذ طفلها من العنف زاعمة أن طليقها يوثق هذه المقاطع ويرسلها إليها لإجبارها على الرجوع إليه، وهو ما نفاه الأب.

