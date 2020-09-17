آل الشيخ يخرج عن صمته ويرد على منتقديه : “هوا أي حاجه تتحط عليا”

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عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن استيائه من تعمد البعض مهاجمته وإقحام اسمه في خلافات وأمور لا تتعلق به.

وكان المدير الفني لنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون قد أنهى يوم أمس علاقته مع النادي، فيما اتهم بعض جماهير النادي آل الشيخ بأنه وراء رحيل كارتيرون .

وفضل آل الشيخ الرد على منتقديه، وكتب على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :” هوا اي حاجه تتحط عليا … هو الاسماعيلي وحرس الحدود عندهم اي مشاكل كمان عشان اكون فيها كمان!! لا حول ولاقوه الا بالله”.

يذكر أن رحيل كارتيرون جاء بشكل مفاجئ، حيث قدم أمس اعتذاره عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي دون توضيح الأسباب.

