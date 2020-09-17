فيديو متداول لامرأة تجلس في صندوق سيارة سائرة على إحدى الطرق في البحرين

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وثق مقطع فيديو متداول سيارة تسير في إحدى الطرق في البحرين بينما كان الصندوق الخلفي الخاص بها مفتوحا وبداخله امرأة.
وكانت المرأة تجلس في الصندوق في وضعية تعرضها وتعرض الآخرين من مرتادي الطريق للخطر..، ودفع الشكل المريب لجلوس الفتاة أحد مرتادي الطريق لتوثيق هذه المخالفة بتصويرها لبيان مدى خطورة هذا التصرف.
وذكر متداولو الفيديو أن المرأة هى عاملة منزلية، وتم وضعها في الصندوق من أجل حماية بعض الأغراض الخشبية لمن تعمل لديه.
من جهتها، أعلنت إدارة مرور البحرين أمس (الأربعاء)، وفقا لصحيفة الوطن البحرينية، أنه تم حجز مركبة تعود لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، تمهيدا لإحالتها للنيابة، إثر قيادتها السيارة واضعة أخرى في الصندوق.
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