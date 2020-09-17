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أعلنت مملكة البحرين مساء أول أمس (الثلاثاء)، عن إجراءات دخول القادمين إليها عبر جسر الملك فهد، ومنها خضوعهم للفحص المخبري للكشف عن فيروس “كورونا” على الجسر، ودفع مبلغ 60 ديناراً بحرينياً قيمة التكلفة.
وأضافت أن الإجراءات تضمنت أيضاً تحميل تطبيق “مجتمع واعي” والتسجيل فيه، مبينةً أن القادمين يتم استثناؤهم من هذا الإجراء عند إبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية والتي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق “مجتمع واعي”، حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.
وأهابت المملكة بجميع القادمين إليها ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية، والالتزام بتعليمات العزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة سلبية للفحص عند الدخول.
وأوضحت أنه سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، داعية إلى مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، منوهةً إلى أنه عند الشعور بارتفاع حرارة الجسم، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، أو الكحة الاتصال على الرقم 444 واتباع التعليمات.
كانت هذه تفاصيل خبر فحص مخبري بـ60 ديناراً.. البحرين تُعلن عن إجراءات دخول القادمين عبر جسر الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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