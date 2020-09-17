“الحبيب” يكشف عن رأيه في زواج المسيار (فيديو)

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كشف استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، عن رأيه بشأن زواج المسيار والزواج التقليدي من الناحية النفسية، مبيناً أن نجاح الزواج بشكل عام يتوقف على ظروف الزوج والزوجة.

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وقال خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الزواج الذي يدوم أكثر سواء كان مسياراً أو تحت أي مسمى هو ما يعمل على تحقيق الاحتياجات والاهتمامات.

وأضاف أن الرجل إذا تزوج زواجاً معلناً من امرأة لا تفي باهتماماته ولا يوجد تفاهم بينهما فإن هذا الزواج يفشل، وعلى العكس من ذلك إذا تزوج الرجل زواجاً غير معلن ووجد تكاملاً بينه وبين المرأة فهنا تدوم العلاقة الزوجية.

وأشار إلى أن الزواج مثل الصداقة يجب أن ينظر كل طرف إلى ما يناسبه وأن يهتم بمتطلبات الشخص الآخر من أجل بناء مثل هذه العلاقة، مبيناً أن الزواج هو خيار يتفق عليه اثنان.