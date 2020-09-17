الحصيني يتوقَّع خريطة «الأمطار والرياح» على مناطق عدة مناطق

نهار الخميس وليل الجمعة..
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، خريطة الأمطار والرياح على مناطق المملكة نهار الخميس وليل الجمعة.
وقال الحصيني إنه يتوقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، إضافة إلى جنوب الطائف، مشيرًا إلى أنها ستكون من خفيفة لغزيرة
وكذلك هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل ونجران وجنوبي الرياض والشرقية وغرب القصيم وجنوب الجوف وجنوب شرق تبوك وحفر الباطن، إضافة إلى أجزاء من دولة الإمارات.
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