تورطوا بجرائم سطو على المنازل.. «شرطة الرياض» تُطيح بـ3 مواطنين

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة
أطاحت شرطة الرياض بـ3 أشخاص تورطوا بالسطو على المنازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات.
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنَّ الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم.
وتمثلت الجرائم بالسطو على المنازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات، قدرت قيمتها بحوالي 140000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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