«مؤسسة التقاعد» تحذر من إعلانات المحافظ الاستثمارية

حذرت مؤسسة للتقاعد من إعلانات المحافظ الاستثمارية المنتشرة على العديد من المواقع الإلكترونية، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «ما صحة هذا الإعلان حقيقة أو إشاعة، محافظ استثمارية للمتقاعدين بعائد شهري 18 % إلى 22% شهريا؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر «تويتر» موضحًا: «المؤسسة تحذر عملائها من التعامل مع ما ينشر على بعض المواقع الإلكترونية».

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وأضاف: «احذر من الاستثمارات الوهمية التي تهدف لاختلاس أموالك وتزعم صلتها بالمؤسسة»، مضيفًا: «تأكد أن مؤسسة التقاعد لا علاقة لها بأي نشاطات استثمارية تخص أموال المتقاعدين أو المستفيدين».

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