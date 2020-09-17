«مؤسسة التقاعد» تحذر من إعلانات المحافظ الاستثمارية

أكدت أنها تهدف لاختلاس الأموال..
حذرت مؤسسة للتقاعد من إعلانات المحافظ الاستثمارية المنتشرة على العديد من المواقع الإلكترونية، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «ما صحة هذا الإعلان حقيقة أو إشاعة، محافظ استثمارية للمتقاعدين بعائد شهري 18 % إلى 22% شهريا؟».
ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر «تويتر» موضحًا: «المؤسسة تحذر عملائها من التعامل مع ما ينشر على بعض المواقع الإلكترونية».
وأضاف: «احذر من الاستثمارات الوهمية التي تهدف لاختلاس أموالك وتزعم صلتها بالمؤسسة»، مضيفًا: «تأكد أن مؤسسة التقاعد لا علاقة لها بأي نشاطات استثمارية تخص أموال المتقاعدين أو المستفيدين».
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