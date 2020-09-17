فيديو .. حريق ضخم بأشجار جبل «عمد».. وفرق الدفاع المدني تُباشر الحادث

باشرت فرق الدفاع المدني بميسان، حريقًا ضخمًا اندلع وسط مجموعة من الأشجار في جبل «عمد» بمحافظة ميسان، في منطقة مكة المكرمة.

ومازالت فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلنت إمارة منطقة مكة، اندلاع حريق في مجموعة أشحار بجبل «عمد» في مركز ثقيف بمحافظة ميسان، في مكة المكرمة.

وقالت إمارة مكة: أجهزة الدفاع المدني في ميسان تباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار في جبل «عمد» بمركز ثقيف، ومازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.