هاشتاق «#حريقجبلعمد» يتصدر.. وطائرات تطفئ النيران جنوب الطائف

اندلع في أشجار بقرية لميسان
تصدر هاشتاق «#حريقجبلعُمد»، موقع التواصل تويتر، وذلك في أعقاب اندلاع النيران في جبال «عُمد» بقرية «ال بردة بني ذبيان»، التابعة لمركز ثقيف بمحافظة ميسان جنوب الطائف.
وكانت إمارة منطقة مكة أوضحت- عبر حسابها على تويتر- أن فرق الإطفاء ما زالت تعمل على إخماد الحريق المشتعل رغم وعورة الطريق وكثافة الأشجار.
وتفاعل المغردون على مواقع التواصل مع خبر الحريق؛ حيث قالت المغردة أسماء «طمنونا عليكم يا أهل مكة». وقال المغرد الجادل «اللهم لا ترينا بأسًا في ثقيف وأهلها.. اللهم احفظ هذي الأرض الطيبة ومن عليها».
ونشر بعض المغردين مقاطع مصورة لمشاركة الطائرات في إطفاء النيران، حيث كتب المغرد نواف «الطيارات وصلت لإخماد الحريق.. الحمدلله.. الله يهونها عليهم.. شكرًا لأمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، شكرًا لرجال الدفاع المدني».
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