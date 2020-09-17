تنويه جديد من «الخطوط السعودية» حول استرجاع قيمة تذاكر الطيران

جددت الخطوط السعودية، التذكير بعملية استرجاع قيمة تذاكر الطيران عقب إلغاء الحجز، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «من تاريخ 18 أغسطس إلى الحين وعندي طلب استرجاع تذكره وما جاء شيء ما العمل؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «ضيفنا العزيز، نفيدكم بأن عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع (كاش - سداد) من 3 أيام إلى 21 يوم عمل، وفي حال السداد بالبطاقة الائتمانية مدة الاسترجاع إلى 45 يوم عمل، ويمكنك الاستعلام عن طلب الاسترجاع عبر زيارة الرابط (اضغط هنا)».

اقرأ أيضًا:

«الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول تحليل كورونا للمسافرين الأطفال

وفقًا للتوجيهات.. الخطوط السعودية تكشف موعد فتح الرحلات الدولية