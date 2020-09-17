مؤسسة التقاعد تعلن مواعيد صرف المعاشات حتى نهاية العام

أوضحت مؤسسة التقاعد، مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية العام الجاري 2020، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «المتقاعدون هذا العام متى يصرف لهم الراتب التقاعدي؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر «تويتر» موضحًا: «مواعيد صرف المعاش التقاعدي خلال عام 2020 كما هو موضح»، وأن «الحقوق والإجازات والبدلات المتعلقة بالوظيفة من اختصاص جهة العمل السابقة للمتقاعد».

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