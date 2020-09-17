مؤسسة التقاعد تعلن مواعيد صرف المعاشات حتى نهاية العام

الحقوق والإجازات ليس من اختصاصها..
أوضحت مؤسسة التقاعد، مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية العام الجاري 2020، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «المتقاعدون هذا العام متى يصرف لهم الراتب التقاعدي؟».
ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر «تويتر» موضحًا: «مواعيد صرف المعاش التقاعدي خلال عام 2020 كما هو موضح»، وأن «الحقوق والإجازات والبدلات المتعلقة بالوظيفة من اختصاص جهة العمل السابقة للمتقاعد».
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