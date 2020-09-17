«الخطوط السعودية»: يمكن اصطحاب الشيشة الإلكترونية بـ«شرط»

حددت موقف عدة الصيانة.. والسوائل..

أوضحت الخطوط السعودية، إمكانية اصطحاب الشيشة الإلكترونية إلى مقصورة الطائرة، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل الشيشة الالكترونية ممنوع تأخذها معك بالطيارة؟». ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكنك حمل الشيشة الإلكترونية في شنطة واصطحابها على مقصورة الطائرة دون استخدامها وبالنسبة لعدة الصيانة والسوائل لا يمكنك اصطحابها معك يمكنك شحنها مع الأمتعة». Advertisements اقرأ أيضًا: «الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول تحليل كورونا للمسافرين الأطفال وفقًا للتوجيهات.. الخطوط السعودية تكشف موعد فتح الرحلات الدولية

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