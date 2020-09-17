فيديو.. الدوريات الأمنية تُطيح بسارق ملابس من مجمع تجاري بالعزيزية

تمكنت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وفي زمن قياسي، من ضبط لص، 19 عامًا، قام بسرقة ملابس شبابية من مجمع تجاري شهير بشارع العزيزية العام تُقدَّر قيمتها بحدود 400 ريال.

وكشفت المعلومات بأنَّ الجاني حضر للمجمع التجاري وقام بالتبضع وأخذ ملابس وأطقم شبابية وتوجَّه للمحاسب، حيث أوهم الجميع بأنَّه يبحث عن بطاقة الصرّاف الخاصة به في محفظته ريثَما يتمّ تجهيز المشتريات ووضعها في كيس مخصَّص لها.

وفي هذة الأثناء غافل الجاني المحاسب وأخذ الكيس وبداخله الملابس وهرب من باب المجمع باتجاة الشارع العام ووسط رصد من الكاميرات الأمنية المخصصة بالمجمع التجاري.

وتمَّ إبلاغ الجهات الأمنية المختصة من خلال غرفة العمليات الأمنية المشتركة 911 وفي زمن قياسي ووجيز تمكنت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبط اللص وتسليمة لمركز شرطة العزيزية. ولايزال رهن التوقيف والتحقيق، وجارٍ إحالته لنيابة العامة بحكم الاختصاص قبل الحكم عليه شرعًا.