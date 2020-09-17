اليوم.. «الموارد البشرية» تودع راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر

قبل موعده الطبيعي
تودع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، مخصصات الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان.
يُذكر أنَّ موعد صرف مخصصات الضمان الاجتماعي هو اليوم الأول في الشهر الهجري، لكن تمَّ تقديمه 24 ساعة، بحيث يُصرف اليوم الخميس؛ لأنَّ أول شهر صفر يوافق الجمعة وهو عطلة أسبوعية.
وفي وقت سابق، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم لدى الوزارة.
قالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها في «تويتر»: عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي سارع بتحديث بياناتك لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر رابط: https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/.
وبشكل استثنائي لهذا العام الدراسي، رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من مبلغ (120) ريالًا إلى مبلغ (1000) ريال؛ لمساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعْد.
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