السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية تتعاونانِ لإيجاد حلول لمشكلات "الأسرة"



جدة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، الدورة العاشرة للجنة الأسرة العربية، في الفترة 15 - 17 سبتمبر 2020 ، عبر تقنية الاتصال المرئي ، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المنظمتين، وجنبا إلى جنب مع انعقاد أعمال الدورة 24 للجنة الطفولة العربية، والاجتماع السادس عشر للجنة متابعة العنف ضد الأطفال.

وألقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت, كلمة الأمانة العامة لـ "التعاون الإسلامي" في الجلسة الافتتاحية لدورة لجنة الأسرة العربية, وأكد فيها ضرورة تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية من أجل تحقيق العيش الكريم والتنمية والتطور للأجيال العربية والإسلامية الحالية والقادمة، داعياً إلى العمل سوية لإيجاد حلول شاملة لمشكلات الأسرة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية، مع التركيز على محاربة العنف داخل الأسرة.

وشدد السفير بخيت على أهمية تلك المواضيع الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تواجهها البشرية جمعاء جراءَ التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن الإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة تفشي جائحة

يُذكر أن تنظيم تلك الاجتماعات المشتركة مع الجامعة يتزامن مع إحياء الذكرى الـ 25 من إعلاني كوبنهاجن وبيجين، وكذلك الذكرى الثلاثون لاتفاقية حقوق الطفل.

// انتهى //

10:52ت م

0044



جدة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسعقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، الدورة العاشرة للجنة الأسرة العربية، في الفترة 15 - 17 سبتمبر 2020 ، عبر تقنية الاتصال المرئي ، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المنظمتين، وجنبا إلى جنب مع انعقاد أعمال الدورة 24 للجنة الطفولة العربية، والاجتماع السادس عشر للجنة متابعة العنف ضد الأطفال.وألقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت, كلمة الأمانة العامة لـ "التعاون الإسلامي" في الجلسة الافتتاحية لدورة لجنة الأسرة العربية, وأكد فيها ضرورة تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية من أجل تحقيق العيش الكريم والتنمية والتطور للأجيال العربية والإسلامية الحالية والقادمة، داعياً إلى العمل سوية لإيجاد حلول شاملة لمشكلات الأسرة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية، مع التركيز على محاربة العنف داخل الأسرة.وشدد السفير بخيت على أهمية تلك المواضيع الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تواجهها البشرية جمعاء جراءَ التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن الإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة تفشي جائحة كورونا يُذكر أن تنظيم تلك الاجتماعات المشتركة مع الجامعة يتزامن مع إحياء الذكرى الـ 25 من إعلاني كوبنهاجن وبيجين، وكذلك الذكرى الثلاثون لاتفاقية حقوق الطفل.// انتهى //10:52ت م0044

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.