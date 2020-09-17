السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بنجران تكمل استعدادها للاحتفاء باليوم الوطني ٩٠



نجران 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

أكملت الكلية التقنية للبنات بنجران استعدادها لإطلاق مبادرة تحت شعار "عمار يا بلادي" ، وفقاً للبروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعمول بها، تزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

وأكدت عميدة الكلية التقنية فاطمة الغامدي بأن هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالحس الإبداعي وتنمية قدرات ومهارات المتدربات ومنسوبات الكلية في مختلف النواحي والمناشط اللاصفية لتسخيرها في خدمة الوطن والاحتفاء به.

وأوضحت الغامدي أن المبادرة تتضمن عدداً من النشاطات والبرامج المواكبة لليوم الوطني التسعين ومنها، نشر روابط ببطاقات تهنئة إلكترونية، ونشر الصور والفيديوهات بحسابات الكلية ، ومسابقات الكترونية لأجمل مقطع فيديو وأجمل صورة، علاوةً على قيام عدد من المدربات بإنتاج فيديوهات وتوزيعات خاصة بهذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء وطن الخير والنماء والعطاء، مؤكدةً التزام الكلية في جميع منشآتها بالبروتكولات الخاصة والصحية المشددة.

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10:44ت م

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