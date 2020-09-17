السعودية اليوم / 30526 مستفيداً من خدمات مستشفى الولادة والأطفال في حائل



حائل 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

قدّم مستشفى الولادة والأطفال خدماته خلال الستة أشهر الماضية لـ 30,526 مستفيداً، حيث استقبل قسم الطوارئ 19462 حالة، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها الطبية والتشخيصية لـ 5680 مراجعاً، كما تم إجراء 1744 عملية جراحية كبرى وكذلك إجراء 3640 عملية ولادة.

يُذكر أن السعة السريرية لمستشفى الولادة والأطفال تبلغ 200 سرير، وقد تم مؤخراً افتتاح قسم التأهيل الطبي لخدمات الأطفال والعلاج الوظيفي والطبيعي والأطراف الصناعية والعيادة الإستشارية والمختبر الآلي الجديد وعيادة العلاج النفسي والمعرفي السلوكي للنساء.

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10:17ت م

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