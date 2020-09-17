استشاري: لهذا السبب تراجعت إصابات كورونا في السعودية

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق استشاري الأمراض الصدرية باسم كردي على التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مؤكدًا أن ذلك يعتبر انعكاسًا للجهود التي قامت بها الدولة للسيطرة على انتشار كوفيد 19.

وقال كردي في مداخلة هاتفية إلى قناة “الإخبارية”، إن الوعي المجتمعي بالالتزام بالتعليمات الصحية والإرشادات الوقائية كان له دور كبير في انخفاض أعداد الإصابات، موضحًا أن جهود وزارة الصحة واستمرارها في إجراء عدد كبير من الفحوصات المختبرية رغم تراجع الحالات، كان له دور أيضاً في هذا الانخفاض.

ولفت إلى أن الوضع يدعو للتفاؤل لكن في نفس الوقت لا يجب التهاون حتى يستمر هذا الانخفاض في أعداد الإصابات، مشددًا على أن المملكة اكتسبت خبرة طبية في التعامل مع الفيروس ويجب على الجميع الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (621) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (982) حالة، ووفاة 31.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (327551) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (306004) حالات.

ارتفاع معدلات التعافي من كورونا

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 88 % وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 % فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 93 %.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.



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