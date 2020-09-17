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2020-09-17 فيديو.. حريق كبير في جبال عمد بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف شب حريق في جبال عمد بقرية آل بردة بني ذبيان التابعة لمركز ثقيف بمحافظة ميسان جنوب الطائف، مساء أمس الأربعاء. Advertisements ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر مقطع فيديو أوضحت خلاله أن فرق الإطفاء ما زالت تعمل على إخماد الحريق المشتعل في جبل عمد رغم وعورة الطريق وكثافة الأشجار. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.

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