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احتفل مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، أمس الأربعاء، بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من معهد التمريض التابع للمستشفى.
وتم تخريج عدد 34 ممرضة، بعد أن أمضين ثلاث سنوات ونصفًا على الدراسة، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس وبأحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم (12) ممرضة بجائزة ديزي الدولية، التي تهدف إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقدير العمل البطولي الذي يقوم به الممرضون والممرضات من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.
مستشفى الملك سلمان تبوك
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 09:55 AM
تكريم 12 ممرضة بجائزة ديزي الدولية لإبراز دور التمريض في القطاع الصحييمثلن الدفعة 14.. مستشفى الملك سلمان بتبوك يحتفل بتخريج 34 من الممرضات
احتفل مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، أمس الأربعاء، بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من معهد التمريض التابع للمستشفى.
وتم تخريج عدد 34 ممرضة، بعد أن أمضين ثلاث سنوات ونصفًا على الدراسة، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس وبأحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم (12) ممرضة بجائزة ديزي الدولية، التي تهدف إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقدير العمل البطولي الذي يقوم به الممرضون والممرضات من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.
، يمثلن الدفعة 14.. مستشفى الملك سلمان بتبوك يحتفل بتخريج 34 من الممرضات ،
المصدر : الخليج 365
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