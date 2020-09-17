، كورونا.. الإصابات تتخطى 30 مليونًا والوفيات تقترب من 950 ألفًا ،

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، الخميس، 30 مليون إصابة حول العالم؛ في حين يقترب عدد الوفيات من 950 ألف شخص، مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشي الوباء.
وأظهرت بيانات موقع "وورد ميترز"، الذي يتابع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، أن عدد المصابين وصل إلى 30 مليونًا ونحو 37 ألفًا؛ في حين بلغ عدد الوفيات 945 ألفًا و92 شخصًا.
وتُعد الهند محط الاهتمام حاليًا، باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي؛ على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معًا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.
وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات؛ إذ سجلت 5 ملايين وأكثر من 118 ألف إصابة؛ في حين تبقى الولايات المتحدة في الصدارة بستة ملايين وأكثر من 828 ألف حالة.
ويوجد في الولايات المتحدة حوالى 20% من مجمل الحالات العالمية؛ على الرغم من أن لديها 4% فقط من سكان العالم.
ووفق "سكاي نيوز" فالبرازيل ثالث أكثر البلدان تضررًا بالفيروس، حيث تمثل ما يقرب من 15% من الحالات العالمية؛ إذ سجلت 4 ملايين وأكثر من 421 ألف إصابة؛ في حين وصل عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 134 ألف حالة.
واستغرق الأمر 18 يومًا لترتفع الحالات العالمية من 25 مليونًا إلى أكثر من 30 مليونًا؛ وذلك مقابل 20 يومًا للانتقال من 20 مليون حالة إلى 25 مليونًا، و19 يومًا للانتقال من 15 مليونًا إلى 20 مليونًا.
ويتباطأ المعدل العالمي للحالات اليومية الجديدة؛ مما يعكس التقدم في الحد من المرض في العديد من البلدان؛ على الرغم من بعض الارتفاعات الكبيرة في عدد من الدول.فيروس كورونا الجديد
كورونا.. الإصابات تتخطى 30 مليونًا والوفيات تقترب من 950 ألفًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-17
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، الخميس، 30 مليون إصابة حول العالم؛ في حين يقترب عدد الوفيات من 950 ألف شخص، مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشي الوباء.
وأظهرت بيانات موقع "وورد ميترز"، الذي يتابع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، أن عدد المصابين وصل إلى 30 مليونًا ونحو 37 ألفًا؛ في حين بلغ عدد الوفيات 945 ألفًا و92 شخصًا.
وتُعد الهند محط الاهتمام حاليًا، باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي؛ على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معًا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.
وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات؛ إذ سجلت 5 ملايين وأكثر من 118 ألف إصابة؛ في حين تبقى الولايات المتحدة في الصدارة بستة ملايين وأكثر من 828 ألف حالة.
ويوجد في الولايات المتحدة حوالى 20% من مجمل الحالات العالمية؛ على الرغم من أن لديها 4% فقط من سكان العالم.
ووفق "سكاي نيوز" فالبرازيل ثالث أكثر البلدان تضررًا بالفيروس، حيث تمثل ما يقرب من 15% من الحالات العالمية؛ إذ سجلت 4 ملايين وأكثر من 421 ألف إصابة؛ في حين وصل عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 134 ألف حالة.
واستغرق الأمر 18 يومًا لترتفع الحالات العالمية من 25 مليونًا إلى أكثر من 30 مليونًا؛ وذلك مقابل 20 يومًا للانتقال من 20 مليون حالة إلى 25 مليونًا، و19 يومًا للانتقال من 15 مليونًا إلى 20 مليونًا.
ويتباطأ المعدل العالمي للحالات اليومية الجديدة؛ مما يعكس التقدم في الحد من المرض في العديد من البلدان؛ على الرغم من بعض الارتفاعات الكبيرة في عدد من الدول.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:35 AM
تبقى الولايات المتحدة في الصدارة بستة ملايين وأكثر من 828 ألف حالة
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، الخميس، 30 مليون إصابة حول العالم؛ في حين يقترب عدد الوفيات من 950 ألف شخص، مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشي الوباء.
وأظهرت بيانات موقع "وورد ميترز"، الذي يتابع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، أن عدد المصابين وصل إلى 30 مليونًا ونحو 37 ألفًا؛ في حين بلغ عدد الوفيات 945 ألفًا و92 شخصًا.
وتُعد الهند محط الاهتمام حاليًا، باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي؛ على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معًا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.
وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات؛ إذ سجلت 5 ملايين وأكثر من 118 ألف إصابة؛ في حين تبقى الولايات المتحدة في الصدارة بستة ملايين وأكثر من 828 ألف حالة.
ويوجد في الولايات المتحدة حوالى 20% من مجمل الحالات العالمية؛ على الرغم من أن لديها 4% فقط من سكان العالم.
ووفق "سكاي نيوز" فالبرازيل ثالث أكثر البلدان تضررًا بالفيروس، حيث تمثل ما يقرب من 15% من الحالات العالمية؛ إذ سجلت 4 ملايين وأكثر من 421 ألف إصابة؛ في حين وصل عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 134 ألف حالة.
واستغرق الأمر 18 يومًا لترتفع الحالات العالمية من 25 مليونًا إلى أكثر من 30 مليونًا؛ وذلك مقابل 20 يومًا للانتقال من 20 مليون حالة إلى 25 مليونًا، و19 يومًا للانتقال من 15 مليونًا إلى 20 مليونًا.
ويتباطأ المعدل العالمي للحالات اليومية الجديدة؛ مما يعكس التقدم في الحد من المرض في العديد من البلدان؛ على الرغم من بعض الارتفاعات الكبيرة في عدد من الدول.
، كورونا.. الإصابات تتخطى 30 مليونًا والوفيات تقترب من 950 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
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