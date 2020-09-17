- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت الهند 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فضلًا عن 1132 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118254 حالة؛ فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 83198 حالة.
وتأتي الهند في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر دول العالم تسجيلًا للإصابات؛ بينما تأتي في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.الهند فيروس كورونا الجديد
الهند: 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا 1132 حالة وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-17
سجلت الهند 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فضلًا عن 1132 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118254 حالة؛ فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 83198 حالة.
وتأتي الهند في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر دول العالم تسجيلًا للإصابات؛ بينما تأتي في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
08:49 AM
إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118254 وحصيلة الوفيات 83198
سجلت الهند 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فضلًا عن 1132 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118254 حالة؛ فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 83198 حالة.
وتأتي الهند في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر دول العالم تسجيلًا للإصابات؛ بينما تأتي في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.
، الهند: 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا 1132 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الهند: 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا 1132 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.