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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 2194 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 265857.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9371، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة، مقابل ست حالات وفاة في اليوم السابق.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
ألمانيا: 2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفياتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-17
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 2194 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 265857.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9371، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة، مقابل ست حالات وفاة في اليوم السابق.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
08:43 AM
خلال الـ24 ساعة الماضية
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 2194 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 265857.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9371، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة، مقابل ست حالات وفاة في اليوم السابق.
، ألمانيا: 2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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