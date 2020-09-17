شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. " بلدة الوجه القديمة " إبداع تاريخي وحرفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أظهرت مجموعة من الصور الملتقطة حديثًا للبلدة القديمة في محافظة الوجه بتبوك، إبداع مبانيها التي صُنعت بالكامل من الطين.

وتحوي البلدة القديمة المطلة على البحر الأحمر مبان تاريخية وأثرية وأسوار وقلاع وحصون، وهي من أهم الأماكن السياحية في تبوك.

وساهم الموقع الجغرافي لميناء مدينة الوجه الذي في إثراء وتبادل ونقل الثقافات بين قاطني شرق وغرب البحر الأحمر.

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