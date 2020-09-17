أخبار السعودية اليوم.. اكتشاف أثر في تبوك يعود لأكثر من 120 ألف عام.. و«الطيران المدني» يوضح شروط دخول غير السعوديين إلى المطارا...

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية؛ حيث اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط الحلاقة الرجالية، والقواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، ضمن مشروع الوزارة؛ لتحسين بيئة الأعمال للأنشطة التجارية في المملكة، وإلى التفاصيل:

وزير الشؤون البلدية يعتمد الاشتراطات المحدثة لنشاط الحلاقة الرجالية

أوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية تضمنت إضافة نشاط حلاقة الأطفال، والتصريح بخدمة المنازل، كما ستُدرَج قوائم فحص للتقييم الذاتي ولمراقبة الأنشطة بمنصة بلدي؛ لزيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر.

في تبوك.. اكتشاف آثار أقدام يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك لآثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة من الآن، وأكد أن الاكتشاف الأثري الجديد والمهم يمثل الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية، ويقدم لمحة نادرة عن بيئة الأحياء أثناء انتقال الإنسان لهذه البقعة من العالم.

«الطيران المدني»: تحديد موعد رفع الرحلات الدولية كليًّا قبل شهر من أول يناير

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه سيتم تحديد موعد رفع الرحلات الدولية بشكل كامل قبل ٣٠ يومًا من تاريخ ١ يناير المقبل، مضيفًا أن جميع المسافرين يجب عليهم، التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الدول المغادر إليها، والاطلاع على الدليل الإرشادي الذي سيصدر اليوم بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه على الناقل الجوي توضيح شروط وأحكام التذاكر خلال عملية الحجز.

«الطيران المدني» توضح شروط دخول غير السعوديين إلى المطارات بعد رفع تعليق الرحلات الدولية

عدد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إيراهيم الروساء، شروط وضوابط دخول غير السعوديين إلى المطارات، بعد بدء تشغيل المطارات الدولية لهذه المرحلة وسط منظومة متكاملة من الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية.

الصحة: تسجيل 621 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 31 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 327551 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 982 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 306004 حالات، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4369 حالة.

وزير التعليم يشكر القيادة لاعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بصدور قرار مجلس الوزراء لاعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وصدور قرار تعديل مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا في التعليم العالي، مثمنًا اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بالعمل على تطوير الكوادر البشرية في الجامعات السعودية.

Advertisements

تعميم من التعليم يطالب بالإبلاغ عن السلوكيات المريبة أثناء التدريس عن بعد

أكدت مصادر أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع مدارس التعليم العام ونظام المقررات ومدارس التحفيظ، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، بوجوب توخي الحذر بشأن الأنشطة التي تحدث أثناء الدروس «عن بُعد»، وتتضمَّن التعميم، المطالبة بإبلاغ الدعم الفني في حال الاشتباه بأي سلوك مريب مثل إرسال روابط أو عرض محتوى غير لائق، ومتابعة المنشورات التوعوية عبر حساب وزارة التعليم الرسمي وحساب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني؛ لتفادي التعرض للهجمات السيبرانية.

«حساب المواطن» يعلن استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 34

أعلن برنامج حساب المواطن، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 34، موضحًا بدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

«المرور» يُصدر تنبيهًا بشأن بدء الرصد الالكتروني لدخول الشاحنات بالأوقات الممنوعة

نبَّه «المرور السعودي»، اليوم الأربعاء، إلى بدء الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة بعد سبعة أيام من الآن، وذلك في «الدمام - الظهران – الخبر»، وعبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال «المرور» إن هناك 7 أيام متبقية على تفعيل الرصد الالكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة، مشيراً إلى أنه يستهدف من ذلك سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

تبدأ فيه الأمراض الموسمية.. «الزعاق» يوضح خصائص موسم الصفري

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنّ اليوم الأربعاء هو أول أيام «موسم الصفري»، مشيرًا إلى أن مدته 26 يومًا وفيه تتقلب الأجواء استعدادًا لموسم الشتاء، ونبَّه إلى ضرورة تجنب شرب البارد من السوائل في موسم الصفري، وعدم السباحة في العراء؛ حيث إنه تبدأ فيه الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية.

4 مناطق تشهد سحب رعدية بـ «طقس الخميس».. والأرصاد تتوقع درجات الحرارة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على 4 مناطق، ولفتت الهيئة، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

اقرأ أيضًا :

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية

أخبار السعودية اليوم.. تعليق من «التعليم» حول تعطل منصة مدرستي .. و«الصحة» تزف خبرًا سارًّا بشأن إصابات كورونا بالمملكة



