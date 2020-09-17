

مكسيكو سيتي 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4444 إصابة جديدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

// انتهى //

06:15ت م

0011



مكسيكو سيتي 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4444 إصابة جديدة بفيروس كورونا و300 وفاة يوم الأربعاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 680931 والوفيات إلى 71978.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.// انتهى //06:15ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المكسيك تسجل 4444 إصابة جديدة بفيروس كورونا و300 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.