شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم بأشجار «جبل عمد».. والدفاع المدني يباشر والان نبدء بالتفاصيل

باشرت فرق الدفاع المدني في ميسان بمنطقة مكة المكرمة حريقاً كبيراً اندلع بين الأشجار في "جبل عمد" مساء أمس الأربعاء. وذكرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في مواقع التواصل «تويتر»: "مدني ميسان يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار في جبل "عمد" بمركز ثقيف .. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق".

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