والد الطفل «عبد الله» ينفي تعنيفه ويؤكد: طليقتي تنازلت عنه مقابل شقة في مصر

نفى المواطن حسين الحارثي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعنيفه لابنه عبدالله، مفنداً إدعاءات طليقته التي تحمل الجنسية المصرية التي أثارتها ضده.

وقال والد الطفل «عبد الله» لـ «عاجل»: «عبدالله هو أغلى ابنائي ووالدته تنازلت عنه بمحض إرادتها؛ وذلك مقابل حصولها على شقة تمليك في مصر»، لافتاً إلى أن مقطع الفيديو المتداول بهذا الشأن «مفبرك».

وارسل والد الطفل لـ«عاجل» إفادة حصل عليها من سفارة المملكة بالقاهرة، تؤكد أن والدة الطفل قامت بتسليم ابنها لوالده عن طريق قسم شرطة العاشر من رمضان، وليس لديها أي حقوق مالية أو المطالبة بابنها.

كما حصلت «عاجل» على تقرير طبي مفاده «عدم تعرض الطفل لأي تعنيف» وذلك بموجب الكشف عليه في مستشفى حكومي بالرياض، مما يفند إدعاءات والدته التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وبأنه يقوم بتصويره أثناء تعنيفه وإرسال الفيديوهات لإرغامها على الرجوع إليه.

يذكر أن والدة الطفل التي تحمل الجنسية المصرية، ناشدت المسؤولين بإنقاذ طفلها من العنف الذي يتعرَّض له على يد طليقها، الذي يوثقه ويرسله إليها عبر تطبيق «واتساب»؛ لمضايقتها، ولإجبارها على الرجوع إليه، وقالت، إنها انفصلت منذ سنة وثلاثة أشهر عن طليقها، ولديها منه طفل يبلغ من العمر سنتين، ويعيش عند طليقها منذ سنة و4 أشهر، وادَّعت أن طليقها ووالد ابنها، أصبح يعذب طفلهما، ويرسل مقاطع الفيديو إليها، نظرًا إلى أنها قامت بخلعه، فأخذ طفلها لإجبارها على الرجوع إليه.

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وفي استجابة سريعة لما نقلته «عاجل» حول المواقعة المشار إليها، تعرَّف مركز بلاغات العنف الأسري، على موقع الحالة من قِبَلِ فريق وحدة الحماية الاجتماعية، موضحا أنه جارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

وكشف مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أنه تم تحويل الأب الذي قام بتعنيف نجله الصغير بشكل وحشي، إلى الجهة المختصة، مشيرا إلى أنه تم توفير الحماية للطفل، وتحويل المعنِّف للجهة المختصة وفقًا لنظام حماية الطفل من الإيذاء.

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