آخر تطورات الوباء في العالم

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس، من مخاطر أي «موقف قومي بشأن اللقاحات»، بينما المنافسة في العالم على أشدها بحثا عن لقاح ضد الفيروس وسط رد أوروبي غير منسق على الأزمة الصحية.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي، إن أي «موقف قومي بشأن اللقاحات يهدد أرواحا بشرية»، في وقت تنفق الدول الكبرى مسبقا مبالغ طائلة لحجز كميات من اللقاحات التي يتم تطويرها.

تخطت حصيلة وباء كوفيد- 19 في العالم 936 ألف وفاة منذ أواخر ديسمبر، وتم تشخيص أكثر من 29.6 مليون إصابة.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة في العالم تصل إلى 195.961 وفاة، تليها البرازيل 133.119، والهند 82066، والمكسيك 71678، والمملكة المتحدة 41664.

بعد 15 يوما فقط على إعادة فتح المدارس، أغلقت 80 مدرسة في فرنسا فيما سجلت إصابات بكوفيد-19 في نحو عشر جامعات ولا سيما كليات طب، على ما أفاد الوزيران المعنيان.

وتتوقع المنظمة نموا بنسبة 5 % عام 2021، بعد تراجع بنسبة 4.5 % في 2020.

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أعلنت منطقة مدريد، بؤرة الإصابات الجديدة بوباء كوفيد-19 في إسبانيا، الأربعاء أنها تدرس إعادة فرض الحجر المنزلي في مناطق المدينة ومحيطها التي تسجل أكبر زيادة في عدد الإصابات. وأفاد مسؤول أنه سيتم الإعلان عن «قيود على صعيد تجمع الأشخاص والتنقل بحلول نهاية الاسبوع».

رأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في توقعاتها الاقتصادية الصادرة الأربعاء، أن الركود الاقتصادي العالمي في 2020 سيكون أدنى من التوقعات نتيجة تجاوب الدول السريع والواسع النطاق الذي أتاح الحد من الأضرار، لكن الانتعاش في 2021 سيكون أدنى مما نصت عليه التوقعات في يونيو.

تكبد القطاع السياحي خسائر بقيمة 460 مليار دولار في النصف الأول من السنة نتيجة تراجع عدد السياح الأجانب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق تقديرات المنظمة العالمية للسياحة.

تواجه رياضة كرة القدم في العالم خسائر قد تصل إلى 14 مليار دولار جراء وباء كوفد- 19 وما تسبب به من بلبلة في جداول المباريات وإخلاء الملاعب من الجمهور وخسائر على مستوى حقوق البث التلفزيوني، وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).