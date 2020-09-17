السعودية اليوم / البرازيل تسجل 987 وفاة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء تسجيل 987 وفاة جديدة بفيروس

وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بواقع 36820 لتبلغ إجمالا أربعة ملايين و419083 حالة.

// انتهى //

04:00ت م

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ريو دي جانيرو 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء تسجيل 987 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 134106.وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بواقع 36820 لتبلغ إجمالا أربعة ملايين و419083 حالة.// انتهى //04:00ت م0289

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